В ЕС отклонили кандидатуру Шредера на должность переговорщика с Россией

Кайя Каллас.

В Европейском Союзе резко раскритиковали предложение российского диктатора Владимира Путина привлечь экс-премьера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя ЕС в возможных переговорах с Россией. В то же время европейские лидеры признают необходимость будущего диалога с Москвой, однако пока не определили, кто именно может представлять интересы Европы.

ЕС против участия Шредера в переговорах с РФ

Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз не позволит России диктовать, кто должен быть европейским переговорщиком. Она также напомнила о тесных связях Шредера с российскими государственными компаниями после завершения его политической карьеры.

"Если мы предоставим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно. Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы он был тем человеком, который бы на самом деле сидел по обе стороны стола", — заявила глава дипломатии ЕС.

После завершения работы канцлером Германии Шредер сотрудничал с российскими энергетическими компаниями, в частности возглавлял совет директоров "Роснефти" и комитет акционеров Nord Stream AG. Из-за близких связей с Кремлем его лишили части привилегий экс-канцлера.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейским странам рано или поздно придется восстанавливать прямой диалог с Россией. В то же время вопрос представительства ЕС пока остается открытым. Финский лидер также отметил важность координации между странами Европы.

"Мы обсуждали с европейскими лидерами, кто наладит контакт, но пока не знаем. Да, пришло время начать переговоры с Россией. Но все должно быть скоординировано между странами E5 и североевропейскими и балтийскими государствами", — добавил он.

По словам Стубба, сейчас рассматриваются различные форматы будущих контактов — от специального посланника до группы европейских лидеров.

В то же время в Берлине также негативно отреагировали на идею Кремля относительно Шредера. В Германии считают, что такое предложение является попыткой посеять раскол внутри ЕС и среди немецких политических элит.

Ожидается, что вопрос возможных переговоров Евросоюза с Россией и условий для Москвы обсудят во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС на Кипре 27-28 мая.

