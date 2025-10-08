Меркель рассказала как в 2021 году Европа потеряла шанс остановить войну

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Фото архивное: УНИАН

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политическая разобщенность Европы стала причиной начала войны в Украине, которую развязала Россия. Она напомнила, что еще в 2021 году пыталась вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном убедить Кремль к компромиссу, однако эта инициатива не получила поддержки среди стран Евросоюза.

Об этом сообщает The Telegraph.

Реклама

Читайте также:

Меркель считает, что из-за отсутствия единства в ЕС Россия решила напасть на Украину

По словам Меркель, тогда планировалось создать новый формат переговоров между ЕС и Москвой, который бы позволил Европе выступать единым голосом. Однако сопротивление со стороны Польши и стран Балтии, которые опасались, что такие переговоры лишь укрепят позиции Кремля, фактически сорвало замысел.

В дальнейшем каждая страна ЕС продолжила действовать самостоятельно, а это, по словам Меркель, стало сигналом слабости и отсутствия единства, которым и воспользовалась Москва. Она подчеркнула, что Европе так и не удалось выработать общую стратегию в отношении России, а внутренние противоречия союзников только ухудшили геополитическую ситуацию, последствия которых ощущаются и сегодня.

В Европе и дальше продолжаются споры по Украине

Также журналисты The Telegraph обратили внимание, что президент США Дональд Трамп отказался финансировать украинские военные нужды и переложил расходы на поддержку Украины на Европейский союз. Однако и в самом ЕС не наблюдается согласия — даже по ключевым вопросам войны и безопасности.

По информации европейских медиа, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц не присоединился к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера относительно возможного размещения в Украине европейских миротворческих сил.

Впрочем, страны Балтии остаются самыми последовательными сторонниками Украины и выступают против Кремля. Однако новый президент Польши Кароль Навроцкий наоборот выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и отменил льготы для украинских беженцев.

В свою очередь Венгрия и Словакия продолжают закупать российские энергоносители, блокируя новые пакеты военной помощи Киеву, а в Чехии власть получили партии, которые с осторожностью или скептически относятся к дальнейшей поддержке Украины.

Напомним, в январе 2025 года Ангела Меркель заявляла, что Украине вряд ли удастся сохранить свою независимость без поддержки США и НАТО.

Также в январе Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в 2008 году Украина имела все шансы вступить в НАТО. Однако членство в Альянсе не поддержала Ангела Меркель.