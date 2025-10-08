Відео
Меркель назвала рік, коли можна було запобігти війні в Україні

Меркель назвала рік, коли можна було запобігти війні в Україні

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:49
Меркель розповіла як у 2021 році Європа втратила шанс зупинити війну
Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель. Фото архівне: УНІАН

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що політична роз'єднаність Європи стала причиною початку війни в Україні, яку розв'язала Росія. Вона нагадала, що ще 2021 року намагалася разом із президентом Франції Еммануелем Макроном переконати Кремль до компромісу, однак ця ініціатива не отримала підтримки серед країн Євросоюзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте також:

Меркель вважає, що через відсутність єдності в ЄС Росія вирішила напасти на Україну

За словами Меркель, тоді планувалося створити новий формат переговорів між ЄС і Москвою, який би дозволив Європі виступати єдиним голосом. Проте опір із боку Польщі та країн Балтії, які побоювалися, що такі перемовини лише зміцнять позиції Кремля, фактично зірвав задум.

Надалі кожна країна ЄС продовжила діяти самостійно, а це, за словами Меркель, стало сигналом слабкості та відсутності єдності, яким і скористалася Москва. Вона підкреслила, що Європі так і не вдалося виробити спільну стратегію щодо Росії, а внутрішні суперечності союзників тільки погіршили геополітичну ситуацію, наслідки яких відчуваються й сьогодні.

В Європі й далі тривають суперечки щодо України

Також журналісти The Telegraph звернули увагу, що президент США Дональд Трамп відмовився фінансувати українські військові потреби і переклав витрати на підтримку України на Європейський союз. Проте й у самому ЄС не спостерігається злагоди — навіть щодо ключових питань війни та безпеки.

За інформацією європейських медіа, нинішній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не приєднався до ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона та британського прем’єра Кіра Стармера щодо можливого розміщення в Україні європейських миротворчих сил.

Втім країни Балтії залишаються найпослідовнішими прихильниками України і виступають проти Кремля. Однак новий президент Польщі Кароль Навроцький, навпаки, виступає проти вступу України до ЄС і НАТО та скасував пільги для українських біженців.

Своєю чергою Угорщина та Словаччина продовжують закуповувати російські енергоносії, блокуючи нові пакети військової допомоги Києву, а в Чехії владу здобули партії, які з обережністю або й скептично ставляться до подальшої підтримки України.

Нагадаємо, у січні 2025 року Ангела Меркель заявляла, що Україні навряд вдасться зберегти свою незалежність без підтримки США та НАТО.

Також у січні Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у 2008 році Україна мала всі шанси вступити в НАТО. Проте членство в Альянсі не підтримала Ангела Меркель.

Європейський союз переговори Ангела Меркель війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
