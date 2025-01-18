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Меркель різко висловилась щодо майбутнього незалежної України

18 січня 2025 21:12
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Ангела Меркель вважає, що без США Україна не зможе залишитися незалежною
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що без підтримки Сполучених Штатів та НАТО Україні не вдасться залишитися незалежною країною. Політикиня наголосила, що Європі варто об'єднати інтереси разом із США.

Про це повідомляє німецьке видання Frankfurter Allgemeine у суботу, 18 січня.

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Колишня канцлерка зазначила, що сьогодні потреба в трансатлантичному партнерстві є більш нагальною, ніж раніше. Після російської агресії проти України головний принцип післявоєнного порядку в Європі, а саме територіальна недоторканність, перестав бути ефективним.

"Тільки зі США і в межах НАТО можна досягти того, щоб [російський диктатор Володимир. — Ред.] Путін не виграв війну, а Україна залишилася незалежною державою", — переконана Меркель.

Політикиня назвала новообраного президента США Дональда Трампа "особливим президентом", адже він захищає "законні інтереси" США.

"Ми не змінимо Дональда Трампа, але ми можемо реагувати на нього. Європа повинна об'єднати свої інтереси. США вчинили б нерозумно, якби не шукали союзника в Європі. Ми також є сильним фактором", — наголосила Меркель.

Нагадаємо, що у 2008 році більшість членів НАТО були позитивно налаштовані щодо вступу України до Альянсу. Однак їх переконала Ангела Меркель, яка виступила проти.

Також нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час візиту посадовця до Києва обговорили перспективи розвитку української обороноздатності.

США Німеччина Дональд Трамп Ангела Меркель війна в Україні незалежність

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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