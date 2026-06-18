Заседание «Рамштайн» в Брюсселе — Зеленский назвал основные темы встречи

Владимир Зеленский в Брюсселе 18 июня. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Глава государства ожидает, что в ходе встречи партнеры рассмотрят ряд важных вопросов, касающихся поддержки Украины.

Об этом Зеленский заявил в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Какие вопросы будут рассматриваться на "Рамштайне"

По словам президента, сегодня участники заседания должны обсудить дальнейшую военную помощь Украине, финансирование оборонных нужд и развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Зеленский подчеркнул, что на повестке дня стоит много важных вопросов, от которых зависит дальнейшее укрепление обороноспособности Украины.

Ожидается, что ключевой темой встречи станет обеспечение украинских Сил обороны необходимым вооружением, а также увеличение инвестиций в производство оружия непосредственно в Украине.

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Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" проходит при участии представителей десятков стран-партнеров, которые координируют военную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Участники встречи сосредоточатся на вопросах дальнейшей военной помощи, финансирования оборонных нужд и наращивания производства вооружения. Кроме того, запланирован ряд переговоров с участием государств-членов НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский рассказал о важных договоренностях с Германией. По его словам, Украина вместе с ЕС сегодня сделает первый шаг к формированию будущей Европейской антибаллистической системы. Он также выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет открыть все шесть переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС.