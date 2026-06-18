Зеленский: Украине нужны НРК и дальнобойные артиллерийские снаряды

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется больше наземных роботизированных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов. По его словам, средств, выделяемых на эти нужды, в настоящее время недостаточно.

Об этом глава государства сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Потребность Украины в НРК и дальнобойных артиллерийских снарядах

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