Зеленський: Україні потрібні НРК і далекобійні артилерійські снаряди

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібно більше наземних роботизованих комплексів та далекобійних артилерійських снарядів. За його словами, коштів, які виділяють на ці потреби, наразі недостатньо.

Про це глава держави повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Потреба України в НРК та далекобійних артилерійських снарядах

Новина доповнюється...