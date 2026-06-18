Зеленський: удари по НПЗ спричинили дефіцит пального в Росії

Зеленський заявив, що РФ відчуває нестачу пального через удари по НПЗ
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія відчуває нестачу пального через удари по нафтопереробних заводах. За його словами, Україна відповідає атаками на військові і паливні об’єкти країни-терористки.
Про це глава держави повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.
Нестача пального у Росії
"Ви, напевно, всі бачили, як Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі дронами. Це одна з найважливіших християнських святинь не лише у нашому регіоні, але для всього християнського світу. Саме з лаври та київських пагорбів християнство поширилося на схід у нашій частині Європи", — заявив Зеленський.
За його словами, удари по таких місцях є злочином проти людяності. Глава держави повідомив, що Україна готує відповідь Росії. Зокрема, сьогодні була одна з них — атака на Московський регіон.
"Наші далекобійні санкції бʼють по російських нафтових обʼєктах, НПЗ, дуже ефективно. Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи федерального бюджету значно падають", — каже український лідер.
Удари по логістиці та військовій інфраструктурі РФ тривають, а тиск має зростати, оскільки Кремль не демонструє готовності завершувати війну.
Як писали Новини.LIVE, Зеленський прокоментував нічну атаку на Москву 18 червня, наголосивши, що такі дії є справедливою відповіддю на російські удари. Він також зазначив, що навіть багаторівнева система протиповітряної оборони столиці РФ не змогла ефективно протидіяти атаці.
А на АЗС у Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального. Громадянам країни-терористки відмовляють наливати бензин навіть у каністри, а подекуди неможливо розрахуватися.