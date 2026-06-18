Зеленський: удари по НПЗ спричинили дефіцит пального в Росії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія відчуває нестачу пального через удари по нафтопереробних заводах. За його словами, Україна відповідає атаками на військові і паливні об’єкти країни-терористки.

Про це глава держави повідомив під час відкриття засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", передає Новини.LIVE.

Нестача пального у Росії

"Ви, напевно, всі бачили, як Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі дронами. Це одна з найважливіших християнських святинь не лише у нашому регіоні, але для всього християнського світу. Саме з лаври та київських пагорбів християнство поширилося на схід у нашій частині Європи", — заявив Зеленський.

За його словами, удари по таких місцях є злочином проти людяності. Глава держави повідомив, що Україна готує відповідь Росії. Зокрема, сьогодні була одна з них — атака на Московський регіон.

"Наші далекобійні санкції бʼють по російських нафтових обʼєктах, НПЗ, дуже ефективно. Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи федерального бюджету значно падають", — каже український лідер.

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Удари по логістиці та військовій інфраструктурі РФ тривають, а тиск має зростати, оскільки Кремль не демонструє готовності завершувати війну.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський прокоментував нічну атаку на Москву 18 червня, наголосивши, що такі дії є справедливою відповіддю на російські удари. Він також зазначив, що навіть багаторівнева система протиповітряної оборони столиці РФ не змогла ефективно протидіяти атаці.

А на АЗС у Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального. Громадянам країни-терористки відмовляють наливати бензин навіть у каністри, а подекуди неможливо розрахуватися.