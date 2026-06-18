Зеленский заявил, что РФ испытывает нехватку топлива из-за ударов по НПЗ

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия испытывает нехватку топлива из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам страны-террористки.

Об этом глава государства сообщил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает Новини.LIVE.

Нехватка топлива в России

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