Какой пакет мер в области обороны получила Украина на «Рамштайн»?

Михаил Федоров и Дэн Джарвис пожимают друг другу руки. Фото: Reuters

Международные партнеры объявили о новых пакетах военной помощи. Их общий объем составляет около 4 млрд долларов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Новые пакеты помощи направлены на укрепление оборонного потенциала Украины

По его словам, одним из крупнейших вкладов стал пакет в рамках механизма PURL объемом $1 млрд. Эта программа позволяет быстрее обеспечивать Украину критически важным вооружением и боеприпасами.

Кроме того, партнеры объявили о выделении более $500 млн помощи, которая будет направлена на укрепление дальнобойной артиллерии, а также на поддержку украинских беспилотных систем и ракетных программ. Эти поставки должны укрепить способность Украины наносить удары по военным целям противника на значительном расстоянии.

Кроме того, Нидерланды сообщили о передаче около 700 крылатых ракет, что существенно усилит ударный потенциал украинских сил.

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В целом, по предварительным оценкам, объем объявленной помощи составляет около $4 млрд, однако эта цифра может увеличиться после окончательного подсчёта всех взносов партнёров по итогам встречи.

Новини.LIVE сообщали, что накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе ключевой темой обсуждения стала подготовка к предстоящему саммиту Альянса, который запланирован на 6–7 июля в Анкаре. В ходе заседания союзники уделили основное внимание двум ключевым вопросам — наращиванию оборонных расходов и роли Соединенных Штатов в системе коллективной безопасности НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что страна передаст Украине 150 тысяч беспилотников и более 350 ракет, среди которых 100 предназначены для систем противовоздушной обороны Patriot. Это новый пакет военной помощи.