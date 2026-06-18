Чи є ознаки масштабного наступу РФ на думку НАТО

Учасники засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. Фото ілюстративне: Reuters

У НАТО не фіксують жодних ознак підготовки масштабного російського наступу. Також немає підтверджень його початку.

Про це повідомило Новини.LIVE високопоставлене джерело в Альянсі на умовах анонімності.

В Альянсі відзначають зниження інтенсивності бойових дій РФ на фронті

За словами представника НАТО, наразі немає ознак суттєвого прискорення бойових дій на фронті. Навпаки, спостерігається зниження ефективності дій російських військ.

В Альянсі зазначають, що попри збереження позицій РФ на окремих ділянках фронту, ці успіхи стають менш стійкими, а загальна військова, економічна та соціальна ситуація в Росії погіршується.

Окремо співрозмовник підкреслив, що українські удари по російській логістиці дедалі більше ускладнюють забезпечення армії РФ і впливають на її здатність проводити наступальні операції.

Читайте також:

"Путін, як і раніше, займає безкомпромісну позицію щодо України, тоді як військова, економічна та соціальна ситуація в Росії явно погіршується", — заявив представник НАТО.

Також зазначається, що Україна суттєво покращила можливості ураження російських транспортних вузлів у тилу за допомогою безпілотників. Якщо раніше Україна не мала змоги завдавати ефективних ударів на відстані 30–300 км, то зараз здатна вражати логістичні склади та центри протиповітряної оборони противника.

Цитата високопоставленого джерела НАТО. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що партнери оголосили понад $500 млн допомоги для далекобійної артилерії, дронів і ракетних програм, що посилить можливості України уражати цілі на великій відстані. Також Нідерланди передадуть близько 700 крилатих ракет, що зміцнить ударний потенціал українських сил.

Новини.LIVE інформували, що Велика Британія має намір спрямувати заморожені російські активи на фінансування масштабної закупівлі українських безпілотників. Це рішення передбачає підтримку вітчизняного виробництва та забезпечення Сил оборони України сучасними дронами.