У НАТО не фіксують розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Ядерна зброя в Росії. Фото: росЗМІ

В НАТО заявляють, що наразі не бачать розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Водночас там зазначають, що необхідна інфраструктура для її потенційного розгортання вже існує.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила високопоставлене джерело НАТО.

Російська ядерна зброя в Білорусі

У НАТО відстежували як навчання в Білорусі з відпрацювання сценаріїв застосування ядерної зброї, так і масштабні позапланові ядерні маневри, які Росія проводила минулого місяця.

В Альянсі також переконані, що ядерні заяви Кремля переважно використовуються як засіб політичного тиску на Захід.

"Росія вдається до ядерних погроз або розмов про ядерні загрози, оскільки у неї, по суті, не залишилося багато інших варіантів, щоб спробувати вплинути на наші дії. І, звичайно, важливо зазначити, що навіть якщо Росія розгорне ядерну зброю в Білорусі, це не матиме жодного реального впливу на картину загроз для НАТО", — каже високопоставлене джерело Альянсу.

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Як писали Новини.LIVE, у НАТО не спостерігають ознак підготовки великого наступу з боку Росії та не мають підтверджень його початку. Водночас спостерігається зниження ефективності дій російських військ.

Раніше в російському МЗС заявили, що Україна нібито намагається отримати ядерну зброю. Там закликали світ "негайно зупинити ці плани".