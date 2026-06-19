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Головна Новини дня У НАТО оцінили, наскільки погіршилося становище окупантів у Криму

У НАТО оцінили, наскільки погіршилося становище окупантів у Криму

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 14:18
У НАТО розповіли, чи наближається критичний момент для РФ у Криму
Генсек НАТО Марк Рютте та міністри оборони країн НАТО. Фото: пресслужба Альянсу

У НАТО наразі не вважають, що російські війська найближчим часом опиняться у критичному становищі, зокрема в окупованому Криму. Водночас там фіксують погіршення логістики та забезпечення армії РФ і очікують подальшого зниження її військового потенціалу. Також у Альянсі оцінили ситуацію на ключових напрямках фронту.

Про це заявило високопоставлене джерело НАТО в коментарі Новини.LIVE на умовах анонімності.

В Альянсі розповіли, чи наближається критичний момент для РФ у Криму

За словами співрозмовника, наразі немає підстав стверджувати, що російські війська вже найближчим часом відчують критичні наслідки погіршення логістики чи опиняться в ізоляції.

"У мене небагато інформації, і зараз важко сказати, коли саме вони опиняться в ізоляції, коли саме вони відчують, що ситуація стала критичною", — зазначив представник Альянсу.

Водночас він звернув увагу на те, що російська армія продовжує наступальні дії на окремих ділянках фронту. За його словами, одним із головних напрямків залишається район Костянтинівки, де окупанти намагаються закріпитися та просунутися у бік Добропілля. Крім того, активне використання безпілотників ускладнює українську логістику, а в містах тривають запеклі бої.

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Представник НАТО наголосив, що Костянтинівка залишається ключовою ціллю Росії на південній ділянці донецького оборонного поясу. Водночас, за його оцінкою, навіть коли російським військам вдається досягати локальних успіхів, вони просуваються повільно та зазнають значних втрат, як це вже відбувалося під час боїв за Бахмут.

Окремо співрозмовник зазначив, що на Запорізькому напрямку просування російських військ залишаються незначними. Водночас на півночі, зокрема поблизу Куп'янська, у НАТО спостерігають ознаки перенапруження російських сил.

Як писали Новини.LIVE, у НАТО не фіксують розміщення ядерної зброї в Білорусі. Проте потрібна інфраструктура вже є на території країни. В Альянсі вважають, що Кремль використовує ядерні погрози як засіб політичного тиску на Захід.

Також у НАТО не бачать підготовки РФ до нового мастабного наступу. Навпаки українські удари по російській логістиці ускладнюють забезпечення окупантів.

Крим НАТО окупанти
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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