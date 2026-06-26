Підготовка до зими — Україна домовилась з партнерами про посиленням ППО

Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

Україна домовилася зі своєму партнерами про посилення повітряного щита перед наступною зимою. Також наша держава очікує додаткових рішень під час саміту НАТО в Анкарі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, спілкуючись з журналістами, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Посилення ППО України перед зимою

Сибіга розповів, що під час саміту G7 у Франції Президент України Володимир Зеленський домовився із союзниками про зміцнення українських спроможностей у сфері протиповітряної оборони.

"Є домовленості про зміцнення наших спроможностей перед зимою. Ми розуміємо і часові рамки, і обсяги, і очікуємо, що це буде поставлено перед зимою", — сказав міністр.

Він також додав, що Україна очікує додаткових рішень під час саміту НАТО в Анкарі, а також наголосив на переході до практичного етапу обговорень щодо виробництва систем ППО в Україні та масштабування національних оборонних програм.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна та ЄС створять Європейську антибалістичну систему. Цей напрямок ініціював Київ.

Також президент повідомляв, що США уперше схвально поставилися до ініціативи Києва щодо отримання ліцензій на спільне виробництво систем ППО та ракет до них. Для запуску цього механізму залишається отримати особисте схвалення Трампа.