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Главная Новости дня Сибига: Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО перед зимой

Сибига: Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО перед зимой

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 17:40
Подготовка к зиме — Украина договорилась с партнерами об усилении ПВО
Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Украина договорилась со своими партнерами об укреплении воздушного щита перед зимой. Также наша страна ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в беседе с журналистами, передает корреспондент Новини.LIVE.

Укрепление ПВО Украины перед зимой

Сибига рассказал, что во время саммита G7 во Франции президент Украины Владимир Зеленский договорился с союзниками об укреплении украинского потенциала в сфере противовоздушной обороны.

"Есть договоренности об укреплении наших возможностей перед зимой. Мы понимаем и временные рамки, и объемы, и ожидаем, что это будет обеспечено до наступления зимы", — сказал министр.

Он также добавил, что Украина ожидает дополнительных решений в ходе саммита НАТО в Анкаре, а также подчеркнул переход к практическому этапу обсуждений по вопросам производства систем ПВО в Украине и расширения масштабов национальных оборонных программ.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина и ЕС создадут Европейскую антибаллистическую систему. Это направление инициировал Киев.

Также президент сообщал, что США впервые одобрительно отнеслись к инициативе Киева по получению лицензий на совместное производство систем ПВО и ракет к ним. Для запуска этого механизма остаётся получить личное одобрение Трампа.

Андрей Сибига зима ПВО
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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