Украина готовится к производству ракет Patriot — что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые положительно отреагировали на запрос Киева о получении лицензий на совместное производство систем противовоздушной обороны и ракет к ним. По его словам, для начала процесса требуется лишь личное одобрение президента США Дональда Трампа.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур, подводя итоги переговоров на полях саммита G7 во Франции, передает Новини.LIVE.

США дали первый положительный сигнал

Зеленский отметил, что ранее Вашингтон избегал конкретных ответов относительно возможности передачи лицензий, однако на этот раз позиция изменилась.

По его словам, американская сторона впервые фактически согласилась рассмотреть этот вопрос и заверила Украину в дальнейшей проработке инициативы.

"На этот раз американская команда впервые положительно отреагировала на вопрос о лицензиях. Раньше это было "посмотрим", "не знаем"", — отметил президент.

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Украине нужно решение Трампа

Глава государства подчеркнул, что следующим шагом должен стать запуск производства ракет для систем Patriot непосредственно в Украине. По его словам, страна обладает необходимыми техническими возможностями для этого.

В то же время для запуска процесса необходимо политическое решение на самом высоком уровне.

"Сейчас нужно "окей" лично от Трампа — все остальные согласны", — сказал Зеленский.

Президент также отметил, что США уже передавали аналогичные лицензии Германии, которая запустила собственное производство. Украина, в свою очередь, уже имеет контракт с Берлином на поставку ракет для систем Patriot.

Новини.LIVE сообщали, что Украина недавно получила и развернула новую партию ракет для систем Patriot. Благодаря этим поставкам украинская ПВО смогла более эффективно отражать воздушные атаки во время ночного обстрела, в частности уничтожая баллистические цели. В то же время после их использования Украина нуждается в дальнейшем пополнении запасов.

Новини.LIVE сообщали, что Германия выделит 400 млн долларов на боеприпасы для систем ПВО и ракеты Patriot для Украины в рамках программы PURL. В Берлине подчеркнули, что не намерены сокращать поддержку Украины.