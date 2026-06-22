Україна готується до виробництва ракет Patriot — що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США вперше позитивно відреагували на запит Києва щодо отримання ліцензій на спільне виробництво систем протиповітряної оборони та ракет до них. За його словами, для старту процесу необхідне лише особисте погодження президента США Дональда Трампа.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю телеведучій ТСН Аллі Мазур, підсумовуючи перемовини на полях саміту G7 у Франції, передає Новини.LIVE.

США дали перший позитивний сигнал

Зеленський зазначив, що раніше Вашингтон уникав конкретних відповідей щодо можливості передання ліцензій, однак цього разу позиція змінилася.

За його словами, американська сторона вперше фактично погодилася розглянути це питання та запевнила Україну у подальшому опрацюванні ініціативи.

"Цього разу американська команда вперше позитивно відреагувала на ліцензії. Раніше це було "ми подивимось", "ми не знаємо"", — зазначив президент.

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Україні потрібне рішення Трампа

Глава держави наголосив, що наступним кроком має стати запуск виробництва ракет для систем Patriot безпосередньо в Україні. За його словами, країна має необхідні технічні можливості для цього.

Водночас для старту процесу потрібне політичне рішення на найвищому рівні.

"Потрібно зараз "ок" особисто від Трампа — всі інші погоджуються", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що США вже передавали аналогічні ліцензії Німеччині, яка запустила власне виробництво. Україна, своєю чергою, вже має контракт із Берліном на постачання ракет для систем Patriot.

Новини.LIVE повідомляли, що Україна нещодавно отримала та розгорнула нову партію ракет для систем Patriot. Завдяки цим поставкам українська ППО змогла ефективніше відбивати повітряні атаки під час нічного обстрілу, зокрема знищуючи балістичні цілі. Водночас після їх використання Україна потребує подальшого поповнення запасів.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина спрямує 400 млн доларів на боєприпаси для систем ППО та ракети Patriot для України в межах програми PURL. У Берліні наголосили, що не мають наміру зменшувати підтримку України.