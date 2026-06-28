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Главная Новости дня ПВО сбила 132 цели: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

ПВО сбила 132 цели: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

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Дата публикации 28 июня 2026 09:25
ПВО сбила 132 цели: РФ нанесла ракетные и дронные удары в ночь на 28 июня
Мобильная группа ПВО ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 июня Россия совершила комбинированную воздушную атаку с применением ракет и беспилотников. Враг выпустил две противокорабельные ракеты типа "Циркон/Оникс" из Курской области, 6 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" из Брянской области, а также 142 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы с нескольких направлений на территории РФ и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

Результаты работы ПВО

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВО сбила 132 цели: РФ атаковала Украину ракетами и дронами - фото 1
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Украинская ПВО сбила одну противокорабельную ракету, все 6 баллистических ракет и 125 беспилотников различных типов. Всего обезврежено 132 воздушные цели противника.

В то же время зафиксировано попадание ракеты и 14 дронов в 11 местах, а также падение обломков сбитых целей в 13 местах.

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ПВО война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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