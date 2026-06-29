Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожье дроны РФ атаковали ОДА и автобус, есть пострадавшие

В Запорожье дроны РФ атаковали ОДА и автобус, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 19:37
В Запорожье дроны РФ атаковали ОГА и автобус: есть пострадавшие, в том числе дети
Последствия нападения РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОДА

В Запорожье российские дроны атаковали здание областной администрации и гражданский автобус. В результате удара есть пострадавшие, среди них — дети.

Об этом сообщил глава ОДА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Дроны РФ атаковали Запорожье

По словам Федорова, вражеские войска атаковали город, нанеся удар по Запорожской ОДА, в результате чего возник пожар, который уже локализован. Предварительно, пострадавших там нет.

У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі - фото 1
Заявление Ивана Федорова. Скриншот: Иван Федоров/Telegram
У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі - фото 2
Враг атаковал Запорожскую ОДА. Фото: Новини.LIVE

В то же время российские силы продолжили атаки на гражданский транспорт. В результате взрыва дрона возле автобуса ранения получили пассажиры.

На данный момент известно о семи пострадавших в транспорте, среди них двое детей. Еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

Читайте также:
У Запоріжжі дрони РФ атакували будівлю обласної адміністрації та автобус: є постраждалі - фото 3
Поврежденный автобус. Фото: Запорожская ОДА

Девочки 14 и 16 лет, а также пятеро взрослых в возрасте от 23 до 64 лет получают необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают их состояние.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что в Запорожье российские войска атаковали маршрутное такси беспилотником. В результате удара есть погибшие и пострадавшие.

Новини.LIVE информировали, что 28 июня российские войска нанесли несколько авиационных ударов по Запорожью. В результате атаки погибли два человека, ещё 17 получили ранения. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома женщину и ребенка. На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы, поскольку в результате обстрела повреждены жилые дома и прилегающие сооружения.

Иван Федоров Запорожская ОВА атака России на Украину
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации