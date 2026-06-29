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Головна Новини дня Смертельний удар Росії по підприємству в Дніпрі: фоторепортаж

Смертельний удар Росії по підприємству в Дніпрі: фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 18:33
Через удар по Дніпру загинули п'ятеро людей
Дніпровське підприємство з виробництва пластикової тари після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Через ранковий російський обстріл Дніпра 29 червня загинули п'ятеро цивільних людей, ще десять отримали поранення різного ступеня тяжкості. Внаслідок удару російських військ суттєвих руйнувань зазнало одне з приватних підприємств міста, що виробляє пластикові тари для їжі та напоїв.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук з місця події. 

Наслідки атаки РФ по Дніпру

Серед жертв — жінка, яка працювала операторкою лінії із заготівлі пластикових пляшок та чоловік, який також працював на виробництві

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 1
Будівля підприємства після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Крім того, загинули троє будівельників, які ремонтували дах цеху після попередніх російських ударів.

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 2
Одяг робітників на місці прильоту. Фото: Новини.LIVE

Працівники підприємства розповіли кореспондентці Новини.LIVE, що в момент прильоту перебували на своїх робочих місцях. Через високу швидкість ракети "Іскандер" люди навіть не встигли спуститись в укриття.  Багато з них отримали осколкові поранення, а  їх кабінети та цехи розтрощені.

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Також постраждали автомобілі, що стояли поруч із будівлею.

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 3
Пошкодженний уламками автомобіль. Фото: Новини.LIVE
Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 4
Пошкоджене авто на місці прильоту. Фото: Новини.LIVE

Також зараз у міських лікарнях залишаються постраждалі зі важкими осколковими пораненнями та переломами. 

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, на минулому тижні Дніпро також був ціллю російських атак. Після масованої ракетної та дронової атаки в місті були суттєво пошкоджені десятки об'єктів культури, спорту та освіти. Також є постраждалі серед цивільних. 

Також ми писали, що РФ вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого загинули двоє людей і ще 17 отримали поранення. Рятувальники діставали людей з-під завалів. 

Дніпро обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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