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Росіяни атакували Дніпро: є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 10:46
Обстріл Дніпра 29 червня — РФ пошкодила приватне підприємство
Рятувальник на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Російські війська 29 червня завдали удару по Дніпру. Внаслідок обстрілів пошкоджене приватне підприємство, є поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Удар по Дніпру 29 червня

"Ворог завдав удару по Дніпру. Понівечене приватне підприємство", — розповів Ганжа.

За його словами, відомо про постраждалих. Однак точної кількості травмованих він не назвав. Наразі всі деталі з'ясовуються.

Атака на Дніпро 29 червня
Скриншот допису Олександра Ганжи

Як писали Новини.LIVE, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін попереджав, що Росія готує сьогодні авіаудари по Херсонщині. Він наголосив на підвищеній небезпеці для Станіславської громади. 

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Також упродовж минулої доби ворог атакував чотири громади у Сумській області. Відомо, що двоє людей загинули, а ще п'ятеро — отримали поранення.

Крім того, 28 червня армія РФ атакувала АЗС та медзаклад на Чернігівщині. Регіон зазнав серії ударів із застосуванням безпілотників, зокрема FPV-дронів та "Шахедів". Внаслідок удару постраждали троє людей. 

Дніпро обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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