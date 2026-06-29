Херсонщина під високою загрозою авіаційних ударів Росії

Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попередив про високу загрозу російських авіаційних ударів по регіону. Він наголосив на підвищеній небезпеці для Станіславської громади.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на заяву Олександра Прокудіна.

Росія готує авіаудари по Херсону

За словами посадовця, наразі існує підвищена небезпека для мешканців Станіславської громади. Очільник ОВА закликав громадян бути максимально пильними та обережними.

"Отримали інформацію, що сьогодні російські окупанти планують атакувати з авіації Херсонщину. Підвищена небезпека – для Станіславської громади. Закликаю мешканців бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та реагувати на всі сповіщення про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

Разом з тим Херсон уже під атакою дронів. Російські війська застосовують різні види безпілотників.

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Також за повідомленням Прокудіна, відомі наслідки атак минулої доби. Російські війська застосовували дрони-камікадзе та артилерію по населених пунктах області. Ворожі удари зафіксовані в місті Херсон, а також у селах та селищах: Урожайне, Тараса Шевченка, Берислав, Петропавлівка, Борозенське, Олександрівка, Станіслав, Широка Балка, Кучерське, Новорайськ, Суханове, Дудчани, Раківка, Микільське, Білозерка, Антонівка, Комишани, Томина Балка, Черешеньки, Софіївка, Садове, Дар'ївка, Федорівка, Велетенське, Дніпровське, Придніпровське, Янтарне, Нововоскресенське, Шевченківка, Новодмитрівка, Розлив, Дослідне, Бургунка, Гаврилівка, Золота Балка, Качкарівка, Кізомис, Львове, Милове, Михайлівка, Понятівка та Токарівка.

Зафіксовані пошкодження восьми багатоповерхових та 13 приватних будинків. Крім того, ворог пошкодив магазин, газопровід, сільськогосподарську техніку та приватні транспортні засоби. Внаслідок цих обстрілів постраждали п'ятеро цивільних осіб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Херсонська область практично щодня перебуває під ворожими атаками. Росіяни часто б'ють по цивільним об'єктам: 27 червня російські війська завдали чергового удару безпілотником по житловому сектору. Внаслідок влучання у двокімнатну квартиру багатоповерхівки спалахнула сильна пожежа, постраждав місцевий житель.

Раніше, 25 червня, під удар дрона потрапив медичний заклад: тоді п'ятеро працівників лікарні отримали поранення. Ще раніше, 16 червня, російські війська атакували бригаду комунальників та пасажирську маршрутку у Корабельному районі, що призвело до загибелі однієї людини та поранення ще шістьох.