Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала АЗС та медзаклад на Чернігівщині: є поранені

РФ атакувала АЗС та медзаклад на Чернігівщині: є поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 12:19
РФ атакувала Чернігівщину: є поранені та руйнування АЗС
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину. Фото: Нацполіція

Російські війська завдали масованих ударів дронами по Чернігівській області. Внаслідок атак є постраждалі серед цивільних у Чернігові та громадах регіону. Також пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у неділю, 28 червня.

Атака РФ на Чернігівщину
Пожежа внаслідок ворожого удару по Чернігівщині. Фото: Нацполіція

Росіяни обстріляли Чернігівщину: є постраждалі

У ніч проти 28 червня Чернігівська область зазнала серії російських атак із застосуванням безпілотників, зокрема FPV-дронів та "Шахедів".

В обласному центрі внаслідок удару постраждали троє людей. 48-річну жінку та 72-річного чоловіка госпіталізували з уламковими пораненнями, ще один чоловік отримав травми, однак відмовився від госпіталізації.

Під вогнем опинилися також об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали медичний і освітній заклади, приватні будинки та автомобіль.

Читайте також:

Окремі удари зафіксовані й у громадах області. У Корюківській громаді FPV-дрон пошкодив житловий будинок, у Семенівці атаковано автозаправку, а в Ріпкинській громаді по АЗС влучив дрон типу "Герань".

У Городні через атаку загорівся житловий будинок, а в Корюківці вночі було зафіксовано удар по одному з підприємств. Крім того, протягом доби російські війська били по енергетичних об’єктах області.

Рятувальні та екстрені служби працюють на місцях влучань, наслідки атак уточнюються.

null
Скриншот повідомлення Чауса/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 28 червня російські війська атакували Дніпропетровську область дронами та артилерією. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, зафіксовані пожежі на автозаправних станціях у двох районах області. Також обстрілів зазнав Нікопольський район, де виникла пожежа у будівлі спортивної школи.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня російські війська атакували 15 областей України. За цей період ворог застосував близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів.

АЗС Чернігівська область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації