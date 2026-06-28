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Главная Новости дня РФ атаковала АЗС и медицинское учреждение на Черниговщине: есть раненые

РФ атаковала АЗС и медицинское учреждение на Черниговщине: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 12:19
РФ атаковала Черниговщину: есть раненые, разрушены АЗС
Последствия нападения РФ на Черниговскую область. Фото: Нацполиция

Российские войска нанесли массированные удары с помощью дронов по Черниговской области. В результате атак есть пострадавшие среди гражданского населения в Чернигове и населенных пунктах региона. Также повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома и предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса в воскресенье, 28 июня.

Атака РФ на Чернігівщину
Пожар в результате вражеского удара по Черниговской области. Фото: Нацполиция

Россияне обстреляли Черниговскую область: есть пострадавшие

В ночь на 28 июня Черниговская область подверглась серии российских атак с применением беспилотников, в частности FPV-дронов и "Шахедов".

В областном центре в результате удара пострадали три человека. 48-летнюю женщину и 72-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями, еще один мужчина получил травмы, однако отказался от госпитализации.

Под обстрелом оказались также объекты гражданской инфраструктуры. Повреждения получили медицинское и образовательное учреждения, частные дома и автомобиль.

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Отдельные удары зафиксированы и в громадах области. В Корюковской громаде FPV-дрон повредил жилой дом, в Семеновке атаковали автозаправочную станцию, а в Рипкинской громаде по АЗС попал дрон типа "Герань".

В Городне в результате атаки загорелся жилой дом, а в Корюковке ночью был зафиксирован удар по одному из предприятий. Кроме того, в течение суток российские войска наносили удары по энергетическим объектам области .

Спасательные и экстренные службы работают на местах попаданий, последствия атак уточняются.

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Скриншот сообщения Чауса/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 28 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область с помощью дронов и артиллерии. В результате ударов пострадали два человека, зафиксированы пожары на автозаправочных станциях в двух районах области. Также обстрелам подвергся Никопольский район, где возник пожар в здании спортивной школы.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю российские войска атаковали 15 областей Украины. За этот период враг применил около 1400 ударных дронов, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет различных типов.

АЗС Черниговская область обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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