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Главная Новости дня Смертельный удар России по предприятию в Днепре: фоторепортаж

Смертельный удар России по предприятию в Днепре: фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 18:33
В результате удара по Днепру погибли пять человек
Днепровское предприятие по производству пластиковой тары, поврежденное после обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате утреннего обстрела Днепра российскими войсками 29 июня погибли пять мирных жителей, ещё десять получили ранения различной степени тяжести. В результате удара российских войск существенные разрушения понесло одно из частных предприятий города, производящее пластиковую тару для еды и напитков.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Алена Шевчук с места событий.

Последствия атаки РФ на Днепр

Среди жертв — женщина, работавшая оператором линии по производству пластиковых бутылок, и мужчина, также работавший на производстве.

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 1
Здание предприятия после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, погибли трое строителей, которые ремонтировали крышу цеха после предыдущих российских ударов.

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 2
Одежда рабочих на месте попадания. Фото: Новини.LIVE

Работники предприятия рассказали корреспонденту Новини.LIVE, что в момент попадания находились на своих рабочих местах. Из-за высокой скорости ракеты "Искандер" люди даже не успели спуститься в укрытие. Многие из них получили осколочные ранения, а их кабинеты и цеха разнесены в щепки.

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Также пострадали автомобили, стоявших рядом со зданием.

Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 3
Поврежденный осколками автомобиль. Фото: Новини.LIVE
Удар по Дніпру: загинули п'ятеро людей, багато поранених - фото 4
Поврежденный автомобиль на месте прилета. Фото: Новини.LIVE

Также сейчас в городских больницах остаются пострадавшие с тяжелыми осколочными ранениями и переломами.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на прошлой неделе Днепр также стал целью российских атак. После массированной ракетной и дронной атаки в городе были существенно повреждены десятки объектов культуры, спорта и образования. Также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Кроме того, мы писали, что РФ нанесла удар по Запорожью, в результате чего погибли два человека и ещё 17 получили ранения. Спасатели извлекали людей из-под завалов.

Днепр обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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