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Удар по Криворожскому району: уничтожены АЗС, есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 11:44
Враг атаковал Софиевскую общину: АЗС разрушена, есть жертвы
АЗС в Криворожском районе после обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

3 июля российские войска нанесли удар по территории Софиевской общины Криворожского района, в результате чего погиб один человек. Еще пятеро местных жителей во время обстрела получили ранения различной степени тяжести. Повреждены несколько АЗС, на месте попаданий возникли пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE» со ссылкой на официальное заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи.

Состояние раненых

Большинство пострадавших в результате атаки получили тяжелые термические ожоги и были срочно доставлены в больницы. Трое гражданских лиц в настоящее время находятся в критическом состоянии, среди них мужчины 59 и 38 лет, а также 50-летняя женщина.

Удар по Криворізькому району: знищені АЗС, є жертви - фото 1
Сообщение Александра Ганжи в Telegram. Фото: скриншот

Еще один 63-летний мужчина находится под наблюдением медиков в состоянии средней тяжести, а 36-летняя женщина получила легкие травмы и восстанавливается дома. Один человек погиб.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, ситуация в Днепропетровской области остается крайне напряженной из-за почти ежедневных атак россиян по гражданским объектам. Недавно в результате обстрела гражданского предприятия по производству пластиковой тары погибли шестеро мирных жителей, в том числе двое строителей, которые ремонтировали крышу цеха после предыдущего обстрела.

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Также Новини.LIVE сообщали, что во время ракетного и дронного налета на Сумскую область погибли пять человек, среди которых был новорожденный ребенок. Ранения получили десятки мирных жителей.

АЗС Днепропетровская область обстрелы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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