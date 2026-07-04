Ким объяснил, почему россияне обстреливают украинские АЗС

Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА

Армия РФ изменила тактику нанесения ударов. Оккупанты всё чаще целенаправленно атакуют украинские АЗС. Также под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Обстрелы заправок российскими войсками

По словам главы ОВА, только за сутки 2 июля в результате удара по АЗС в Николаевской области погиб человек. Враг определил зону протяженностью около 150 километров и наносит удары по автозаправкам. На логистику такие атаки не повлияют, ведь военные не заправляются на АЗС: у них свои каналы. Россияне хотят создать картинку для телевидения: как будто они поджигают логистику и наносят огромный удар по Украине.

"Враг выделил дополнительные средства для нанесения ударов и действительно изменил тактику: в основном бьют по гражданским объектам, где есть горючие материалы. Это склады строительных материалов, предприятия, автозаправки. Им нужно, чтобы был дым, чтобы они могли это показывать по телевизорам в России", — подытожил Виталий Ким.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что 3 июля армия РФ обстреляла Софиевскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. Один человек погиб, а еще шестеро получили ранения. В результате атаки получили повреждения несколько АЗС.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что в ночь на 1 июля россияне нанесли удары по пяти автозаправкам в Днепропетровской области. Получило повреждения оборудование. Погибла женщина. Кроме того, были раненые.