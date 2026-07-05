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Зеленский назвал количество выпущенных целей РФ по Украине за неделю

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 13:08
Обстрелы Украины — сколько целей РФ выпустила за неделю
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

За последнюю неделю Россия значительно усилила воздушные удары по территории Украины. За последние семь дней оккупационные войска применили около 2200 ударных беспилотников, управляемые авиабомбы и сотни ракет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Обстрелы Украины за последнюю неделю

Зеленский рассказал, что в течение недели Россия выпустила по Украине:

  • около 2200 ударных дронов,
  • более 1730 управляемых авиационных бомб,
  • 106 ракет различных типов, почти половина из них — баллистические.

По словам президента, под российскими обстрелами практически ежедневно находятся Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков и Днепр, а также наши приграничные и прифронтовые общины.

Отдельно глава государства напомнил о массированном ударе по Киеву, унесшем жизни 31 человека. Еще 102 человека получили ранения, среди них — четверо детей.

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"Каждый день приходится защищать жизни людей от этих атак. У нас уже есть возможности эффективно сбивать более 90% дронов, но, к сожалению, не все баллистические ракеты удается сбить. И именно на баллистику сейчас делает ставку Москва, чтобы продолжать свою войну", — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина продолжает работать над укреплением системы противовоздушной обороны. Так, Киев ведет работу в рамках инициативы PURL, а также проводит двусторонние переговоры со странами, располагающими необходимыми ракетами для систем ПВО. Кроме того, Украина совместно с европейскими партнерами работает над усилением возможностей по противодействию баллистическим ракетам.

"Нужны ответы от партнеров на наши запросы о ПВО. Каждый пакет ракет-перехватчиков — это реальная защита жизней. Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно так", — подытожил украинский лидер.

Как писали Новини.LIVE, за последние сутки россияне атаковали Сумскую область, в результате чего трое человек получили ранения. Под вражеским огнем оказались 21 населенный пункт.

Кроме того, Россия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов ракетами, дронами и артиллерией ранения получили два человека.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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