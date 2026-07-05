Обстрелы Украины — сколько целей РФ выпустила за неделю

Зеленский назвал количество выпущенных целей РФ по Украине за неделю
За последнюю неделю Россия значительно усилила воздушные удары по территории Украины. За последние семь дней оккупационные войска применили около 2200 ударных беспилотников, управляемые авиабомбы и сотни ракет.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Обстрелы Украины за последнюю неделю
Зеленский рассказал, что в течение недели Россия выпустила по Украине:
- около 2200 ударных дронов,
- более 1730 управляемых авиационных бомб,
- 106 ракет различных типов, почти половина из них — баллистические.
По словам президента, под российскими обстрелами практически ежедневно находятся Сумы, Запорожье, Херсон, Харьков и Днепр, а также наши приграничные и прифронтовые общины.
Отдельно глава государства напомнил о массированном ударе по Киеву, унесшем жизни 31 человека. Еще 102 человека получили ранения, среди них — четверо детей.
"Каждый день приходится защищать жизни людей от этих атак. У нас уже есть возможности эффективно сбивать более 90% дронов, но, к сожалению, не все баллистические ракеты удается сбить. И именно на баллистику сейчас делает ставку Москва, чтобы продолжать свою войну", — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что Украина продолжает работать над укреплением системы противовоздушной обороны. Так, Киев ведет работу в рамках инициативы PURL, а также проводит двусторонние переговоры со странами, располагающими необходимыми ракетами для систем ПВО. Кроме того, Украина совместно с европейскими партнерами работает над усилением возможностей по противодействию баллистическим ракетам.
"Нужны ответы от партнеров на наши запросы о ПВО. Каждый пакет ракет-перехватчиков — это реальная защита жизней. Я благодарю всех лидеров, которые находят возможности помогать именно так", — подытожил украинский лидер.
Как писали Новини.LIVE, за последние сутки россияне атаковали Сумскую область, в результате чего трое человек получили ранения. Под вражеским огнем оказались 21 населенный пункт.
Кроме того, Россия нанесла удары по Днепропетровской области. В результате обстрелов ракетами, дронами и артиллерией ранения получили два человека.