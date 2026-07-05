Обстріли України — скільки цілей РФ випустила за тиждень

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Упродовж останнього тижня Росія суттєво посилила повітряні атаки по території України. За останні сім днів окупаційні війська застосували близько 2200 ударних безпілотників, керовані авібомби та сотні ракет.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Обстріли України за останній тиждень

Зеленський розповів, що упродовж тижня Росія випустила по Україні:

близько 2200 ударних дронів,

понад 1730 керованих авіаційних бомб,

106 ракет різних типів, майже половина з них – балістичні.

За словами президента, під російськими обстрілами практично щодня перебувають Суми, Запоріжжя, Херсон, Харків та Дніпро, а також наші прикордонні та прифронтові громади.

Окремо глава держави нагадав про масований удар по Києву, який забрав життя 31 людини. Ще 102 людини отримали поранення, серед них — четверо дітей.

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"Щодня треба захищати життя від цих атак. Ми вже маємо спроможності ефективно збивати понад 90% дронів, але, на жаль, балістика збивається не вся. І саме на балістику спирається зараз Москва, щоб продовжувати свою війну", — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує працювати над зміцненням системи протиповітряної оборони. Так, Київ веде роботу в межах ініціативи PURL, а також проводить двосторонні переговори з державами, які мають необхідні ракети для систем ППО. Крім того, Україна разом із європейськими партнерами працює над посиленням можливостей із протидії балістичним ракетам.

"Потрібні відповіді від партнерів на наші запити про ППО. Кожен пакет ракет-перехоплювачів – це реальний захист життів. Я дякую всім лідерам, які знаходять можливості допомагати саме так", — підсумував український лідер.

Як писали Новини.LIVE, минулої доби росіяни атакували Сумщину внаслідок чого троє людей отримали поранення. Під ворожим вогнем опинилися 21 населений пункт.

Крім того, Росія вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів ракетами, дронами та артилерією оранення отримали двоє людей.