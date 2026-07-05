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Головна Новини дня РФ атакувала Сумщину: є поранені, понівечені будинки та АЗС

РФ атакувала Сумщину: є поранені, понівечені будинки та АЗС

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 09:34
Російський обстріл Сумщини: поранені троє людей, пошкоджено будинки та інфраструктуру
Рятувальники ліквідовують пожежу внаслідок російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

Російські окупанти упродовж минулої доби атакували Сумську область, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Ворог здійснив 28 обстрілів 21 населеного пункту Сумщини. Загарбники били керовані авіабомбами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, артилерією та мінометами.

Про це повідомила пресслужба поліції Сумщини у неділю, 5 липня, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Сумщини 

У Сумській громаді через російський удар дрона поранення отримали 19-річні, 49-річна та 55-річна жінки. Ворог пошкодив багатоквартирні будинки, дачний будинок, два легкові авто, гаражне приміщення, будівлю товариства, автомийку та автозаправну станцію.

Удар Росії по Сумщині 5 липня
Пожежа внаслідок російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

"Крім того, пошкоджень зазнали приміщення АЗС у Лебединській громаді, господарська споруда у Тростянецькій громаді, приватні житлові будинки у Річківській та Миропільській громадах, будівля ресторану в Садівській громаді. У Краснопільській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено фельдшерський пункт", — йдеться у повідомленні.

Російський обстріл Сумщини
Уламки російського озброєння. Фото: Нацполіція
Атака Росії на Сумщину
Наслідки російського обстрілу Сумщини. Фото: Нацполіція

За кожним фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження. 

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, 5 липня російські окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого поранення отримали двоє людей та зафіксовано пошкодження.

Також упродовж останньої доби Росія масовано била по Запорізькій області та вбила одну людину, а також поранила 16. Під вогнем противника були понад півсотні населених пунктів.

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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