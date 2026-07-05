Через атаку РФ на Запоріжжя одна людина загинула, 16 поранено

Рятівник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська за останню добу знову масовано обстрілювали Запорізьку область, завдавши майже тисячі ударів по цивільних об'єктах. Внаслідок ворожих прильотів одна людина загинула, а ще 16 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня важкості. Під масованим вогнем ворога були понад пів сотні населених пунктів регіону.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Статистика обстрілів

Загарбники випустили по містах і селах області 607 ударних безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дрони. Також зафіксовано 24 авіаудари, які прийшлися по житлових кварталах Запоріжжя, Кушугума, Балабиного та багатьох інших прифронтових селищ.

Зруйнована будівля після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Додатково РФ била із реактивних систем залпового вогню та здійснив 257 артилерійських нальотів по позиціях у кількох районах. Екстрені служби працюють у посиленому режимі для надання допомоги постраждалим.Масштаби руйнувань цивільної інфраструктури та приватних будинків

"Надійшло 283 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", — повідомив Іван Федоров.

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Як писали Новини.LIVE раніше, РФ завдала удару по пляжу в Запоріжжі. Було пошкоджено приміщення кафе та припарковані автомобілі. Внаслідок обстрілу отримали поранення шестеро цивільних громадян, серед них троє дітей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни завдали масованих ударів по Сумщині. Через обстріли загинули п'ятеро людей, серед яких немовля. Ще десятки мирних жителів зазнали поранень.