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Главная Новости дня РФ атаковала Сумскую область: есть раненые, разрушенные дома и АЗС

РФ атаковала Сумскую область: есть раненые, разрушенные дома и АЗС

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 09:34
Российский обстрел Сумской области: трое человек ранены, повреждены дома и инфраструктура
Спасатели тушат пожар, возникший в результате российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли Сумскую область, в результате чего трое человек получили ранения. Враг совершил 28 обстрелов 21 населенного пункта Сумской области. Захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами, ударными беспилотниками, FPV-дронами, артиллерией и минометами.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области в воскресенье, 5 июля, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сумской области

В Сумской общине в результате российского удара дрона ранения получили 19-летняя, 49-летняя и 55-летняя женщины. Враг повредил многоквартирные дома, дачный дом, два легковых автомобиля, гаражное помещение, здание общества, автомойку и автозаправочную станцию.

Удар Росії по Сумщині 5 липня
Пожар в результате российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

"Кроме того, повреждения получили помещение АЗС в Лебединской громаде, хозяйственное сооружение в Тростянецкой громаде, частные жилые дома в Речковской и Миропольской общинах, здание ресторана в Садовской громаде. В Краснопольской громаде разрушен частный жилой дом, поврежден фельдшерский пункт", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Сумщини
Осколки российского вооружения. Фото: Нацполиция
Атака Росії на Сумщину
Последствия российского обстрела Сумской области. Фото: Нацполиция

По каждому факту следователи полиции возбудили уголовные дела.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, 5 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в результате чего двое человек получили ранения и были зафиксированы повреждения.

Также за последние сутки Россия массированно обстреливала Запорожскую область, в результате чего один человек погиб, а 16 получили ранения. Под обстрелом противника оказались более полусотни населенных пунктов.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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