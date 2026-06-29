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Главная Новости дня Россияне атаковали Сумскую область: погибли два человека, есть раненые

Россияне атаковали Сумскую область: погибли два человека, есть раненые

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Дата публикации 29 июня 2026 08:34
Обстрелы Сумской области 28 июня — двое человек погибли
Последствия обстрелов Сумской области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали четыре громады Сумской области. В результате обстрелов двое человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию.

Обстрелы Сумской области 28 июня

В полиции сообщили, что в Середино-Будской громаде в результате вражеского обстрела ранения получили три женщины в возрасте 69, 62 и 57 лет, а также 48-летний мужчина. 69-летняя женщина умерла от полученных травм в машине скорой помощи.

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Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция
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Полицейский фиксирует последствия обстрелов Сумской области. Фото: Нацполиция
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Уничтоженные автомобили в результате обстрелов. Фото: Нацполиция

Также погиб 77-летний мужчина в Великописаревской громаде. Российские войска атаковали ее с помощью дронов.

В Хутор-Михайловской громаде в результате атаки беспилотника на автомобиль ранен 65-летний мужчина.

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А в Сумской громаде в результате атак вражеских БпЛА получили травмы 48-летняя женщина и 72-летний мужчина. Также пострадала 78-летняя женщина.

Кроме того, за медицинской помощью обратились двое мужчин, получивших ранения в результате предыдущих российских атак 27 июня. Речь идет о 24-летнем жителе Сумской громады, получившем травмы во время удара БпЛА, и 59-летнем жителе Ворожбянской громады, получившем ранения в результате авиаудара управляемой авиабомбой.

Как писали Новини.LIVE, вечером 28 июня РФ атаковала Кропивницкий дронами. Под вражеским прицелом оказалось предприятие, на котором до полуночи тушили пожар.

Кроме того, враг нанес удар по Запорожью, в результате чего погибли два человека и еще 17 получили ранения. Спасатели доставали людей из-под завалов.

Сумская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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