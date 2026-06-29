Обстрел Кропивницкого 28 июня — на предприятии возник пожар

Спасатели на месте происшествия. Фото: t.me/kirovogradskaODA

В воскресенье вечером, 28 июня, россияне атаковали Кропивницкий с помощью дронов. В результате вражеской атаки на предприятии возник пожар, который тушили до полуночи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кировоградской ОГА.

Что известно о последствиях атаки на Кропивницкий

Начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович написал вчера в Telegram, что в 19:55 в городе были слышны звуки взрывов. Сегодня утром он сообщил, что враг нанес удар по предприятию.

"Вчера вечером враг нанес удар по областному центру. Целью стало одно из предприятий. В результате атаки возник пожар. Спасатели работали полночи и успешно ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

Райкович добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

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Пост Райковича. Фото: скриншот

Другие обстрелы

Как сообщали Новини.LIVE, 28 июня россияне нанесли несколько авиаударов по Запорожью. В результате атаки были повреждены жилые дома, погибли два человека и еще 17 получили ранения.

Также мы писали, что 28 июня россияне нанесли массированные удары по Чернигову и области. В результате обстрела были повреждены инфраструктура, жилые дома и предприятия.