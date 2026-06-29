Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ атакувала Кропивницький: пожежу на підприємстві гасили пів ночі

РФ атакувала Кропивницький: пожежу на підприємстві гасили пів ночі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 07:13
Обстріл Кропивницького 28 червня - виникла пожежа на підприємстві
Рятувальники на місці подій. Фото: t.me/kirovogradskaODA

Росіяни у неділю ввечері, 28 червня, атакували Кропивницький дронами. Внаслідок ворожої атаки по підприємству виникла пожежа, яку гасили півночі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Кіровоградської ОВА.

Що відомо про наслідки атаки Кропивницький

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав вчора у Telegram, що о 19:55 у місті було чути звуки вибухів. Сьогодні зранку він поінформував, що ворог поцілив по підприємству.

"Вчора ввечері ворог завдав удару по обласному центру. Ціллю стало одне з підприємств. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники працювали пів ночі і успішно ліквідували загоряння", — йдеться у повідомленні.

Райкович додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте також:
РФ атакувала Кропивницький: пожежу на підприємстві гасили пів ночі - фото 1
Пост Райковича. Фото: скриншот

Інші обстріли

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни 28 червня завдали кілька авіаударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, загинули дві людини і ще 17 отримали поранення.

Також ми писали, що 28 червня росіяни завдали масових ударів по Чернігову та області. Через обстріл було пошкоджено інфраструктуру, житлові будинки та підприємства.

пожежа обстріли Кропивницький
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації