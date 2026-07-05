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Головна Новини дня РФ атакувала Павлоград: на СТО палають автомобілі

РФ атакувала Павлоград: на СТО палають автомобілі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 15:47
Обстріл Павлограда 5 липня — в місті палають автівки
Наслідки удари по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська вдень 5 липня атакували Павлоград у Дніпропетровській області. На автосервісі палають вантажівки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу. 

Удар по Павлограду 5 липня

"Палає у Павлограді через атаку росіян на місто.  Зайнялися вантажівки на СТО. На місці працюють усі екстрені служби", — розповів Ганжа.

Обстріл Павлограду 5 липня
Наслідки удари по Павлограду. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Він зазначив, що попередньо інформації про постраждалих немає. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та гасіння пожежі.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні зранку Росія обстріляла Дніпропетровщину. Так,  у Дніпрі пошкоджене підприємство, а в Павлограді — понівечені оселі та автомобілі, постраждали двоє людей. 

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Крім того, упродовж останнього тижня росіяни випустили по Україні близько 2200 ударних дронів. Також ворог атакував 106 ракетами різних типів, майже половина з них — балістичні.

обстріли війна в Україні Павлоград
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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