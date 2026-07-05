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Головна Новини дня РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: є постраждалий, горить СТО та поле пшениці

РФ понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: є постраждалий, горить СТО та поле пшениці

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 20:50
Росія 30 разів атакувала Дніпропетровську область 5 липня: постраждала людина, горіли вантажівки на СТО та поле з пшеницею
Пожежники гасять вогонь на СТО. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Російські загарбники близько 30 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області вдень 5 липня. Йдеться про Нікопольщину, Синельниківщину, Самарівський район та місто Павлоград. Внаслідок атаки на Синельниківщину постраждала одна людина.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

Обстріли Дніпропетровщини 5 липня

Російські війська завдавали удару по Дніпропетровській області використовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.

Внаслідок атаки, у Павлограді понівечені інфраструктура, приватні будинки та автомобілі. На одній з СТО міста палали вантажівки. 

Рятувальник ДСНС гасить вогонь на СТО, яку Росія обстріляла в Павлограді Дніпропетровської області 5 липня 2026 року
Пожежник гасить вантажівки на СТО, що зайнялися внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Нікопольщині через удари РФ пошкоджені підприємства, багатоквартирні будинки й автівки.

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Будинок, який постраждав через обстріл Росії. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Васильківській громаді ворог завдав удару по райцентру. Через атаку одна людина дістала поранення.

У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура та зайнялося поле із пшеницею.

Пожежник гасить вогонь на полі з пшеницею, що постраждало в результаті ударів РФ по Дніпропетровській області 5 липня
Рятувальник ДСНС гасить пожежу на полі з пшеницею, що виникла внаслідок атаки Росії. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Як повідомляли Новини.LIVE,внаслідок нічної атаки Росії на Дніпропетровщину 5 липня постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки та авто. РФ обстрілювала дронами, артилерією та ракетами.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що РФ здійснила масовану повітряну атаку на Дніпропетровську область 4 липня. В результаті загинули дві людини, а ще 17 цивільних отримали поранення.

У співавторстві з Софією Медведєвою

Дніпропетровська область обстріли постраждалі
Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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