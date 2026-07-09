Під'їзд обвалився у Дніпрі через півроку після атаки РФ

Частковий обвал під'їзду у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі на проспекті Героїв обвалилася частина під'їзду висотки, яка зазнала значних пошкоджень після удару дрона РФ у листопаді 2025 року. Наразі тривають обстеження та очікується демонтаж.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук та йдеться на сайті міської ради.

Що відомо про обвал частини будинку у Дніпрі

Відомо, що стався обвал конструкцій першого під'їзду. Однак на щастя, попередньо, ніхто не постраждав. У міськраді поінформували, що мешканців аварійних під'їздів відселили одразу після технічного обстеження будинку, тому на момент обвалу людей усередині не було.

Там додали, що обвалилися саме ті конструкції, які раніше визнали аварійними та такими, що підлягають демонтажу. Попередньо причиною стали атмосферні впливи на вже пошкоджені елементи будівлі.

Обвал під'їзду у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Очевидець Іван Степанович, який мешкає у сусідньому будинку, розповів журналістці Новини.LIVE Альоні Шевчук, що звук обвалу був настільки сильним, що спочатку люди подумали про новий ракетний удар.

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"Коли обвалилася будівля всередині, звук був такий, ніби пролетіли дві балістичні ракети. Один обвал стався, а за кілька секунд — ще один", — згадує чоловік.

Він також звернувся до батьків будинку із проханням не дозволяти дітям заходити до обваленого під'їзду. За його словами, попри огорожу, туди все ще можна потрапити з окремих боків, і діти нерідко проникають усередину через вікна та підіймаються на верхні поверхи.

"Це дуже небезпечно і може закінчитися трагедією. Прошу батьків забороняти дітям гуляти в таких будівлях", — наголосив Іван Степанович.

Наразі на місці працюють профільні служби, інженери та експерти, які проводять додаткове обстеження будинку. Після цього визначать подальший порядок демонтажу аварійної частини та повторно оцінять стан інших конструкцій.

У міській раді також повідомили, що демонтаж аварійного під'їзду планують виконати за підтримки міжнародних партнерів без залучення коштів міського бюджету. Остаточне рішення щодо другого під'їзду ухвалять після завершення цих робіт та повторної технічної експертизи.

Пошкоджений будинок у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни регулярно атакують Дніпро. Зокрема, внаслідок атаки 15 червня ворог пошкодив одне з підприємств та заклади культури.

Також ми писали, що росіяни вдарили по Дніпру 2 червня. Тоді внаслідок атаки було зафіксовано часткове руйнування кількох багатоповерхівок, а також пошкоджено місцеве підприємство, будівлі пожежної частини та гаражі.