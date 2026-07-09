Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Дніпрі обвалилася частина багатоповерхівки, яку пошкодив дрон РФ

У Дніпрі обвалилася частина багатоповерхівки, яку пошкодив дрон РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 23:49
Під'їзд обвалився у Дніпрі через півроку після атаки РФ
Частковий обвал під'їзду у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі на проспекті Героїв обвалилася частина під'їзду висотки, яка зазнала значних пошкоджень після удару дрона РФ у листопаді 2025 року. Наразі тривають обстеження та очікується демонтаж.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Альона Шевчук та йдеться на сайті міської ради.

Що відомо про обвал частини будинку у Дніпрі

Відомо, що стався обвал конструкцій першого під'їзду. Однак на щастя, попередньо, ніхто не постраждав. У міськраді поінформували, що мешканців аварійних під'їздів відселили одразу після технічного обстеження будинку, тому на момент обвалу людей усередині не було.

Там додали, що обвалилися саме ті конструкції, які раніше визнали аварійними та такими, що підлягають демонтажу. Попередньо причиною стали атмосферні впливи на вже пошкоджені елементи будівлі.

Частина під'їзду обвалилася у Дніпрі через пошкодження після атаки РФ
Обвал під'їзду у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Очевидець Іван Степанович, який мешкає у сусідньому будинку, розповів журналістці Новини.LIVE Альоні Шевчук, що звук обвалу був настільки сильним, що спочатку люди подумали про новий ракетний удар.

Читайте також:

"Коли обвалилася будівля всередині, звук був такий, ніби пролетіли дві балістичні ракети. Один обвал стався, а за кілька секунд — ще один", — згадує чоловік.

Він також звернувся до батьків будинку із проханням не дозволяти дітям заходити до обваленого під'їзду. За його словами, попри огорожу, туди все ще можна потрапити з окремих боків, і діти нерідко проникають усередину через вікна та підіймаються на верхні поверхи.

"Це дуже небезпечно і може закінчитися трагедією. Прошу батьків забороняти дітям гуляти в таких будівлях", — наголосив Іван Степанович.

Наразі на місці працюють профільні служби, інженери та експерти, які проводять додаткове обстеження будинку. Після цього визначать подальший порядок демонтажу аварійної частини та повторно оцінять стан інших конструкцій.

У міській раді також повідомили, що демонтаж аварійного під'їзду планують виконати за підтримки міжнародних партнерів без залучення коштів міського бюджету. Остаточне рішення щодо другого під'їзду ухвалять після завершення цих робіт та повторної технічної експертизи.

Дрон вдарив по будинку у Дніпрі - через півроку обвалився під'їзд
Пошкоджений будинок у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни регулярно атакують Дніпро. Зокрема, внаслідок атаки 15 червня ворог пошкодив одне з підприємств та заклади культури.

Також ми писали, що росіяни вдарили по Дніпру 2 червня. Тоді внаслідок атаки було зафіксовано часткове руйнування кількох багатоповерхівок, а також пошкоджено місцеве підприємство, будівлі пожежної частини та гаражі.

Дніпро війна в Україні багатоповерхівка
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації