Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: троє загиблих, руйнування та пожежі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдень 16 липня завдали удару по Запоріжжю трьома авіаційними бомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Окупанти атакували Запоріжжя

За словами Федорова, внаслідок ворожого удару зафіксовано масштабні руйнування та пожежі. Пошкоджено житлові будинки, а також низку нежитлових об'єктів.

Росія атакувала Запоріжжя. Фото: скриншот

За даними МВС постраждали 2 людини, серед яких — дитина.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Запоріжжя

Пожежа через російську атаку. Фото: ДСНС Запоріжжя

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі, розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Пошуково-рятувальна операція триває.

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