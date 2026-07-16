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Головна Новини дня Троє людей загинули через удар КАБами по Запоріжжю

Троє людей загинули через удар КАБами по Запоріжжю

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Дата публікації: 16 липня 2026 21:08
Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: троє загиблих, руйнування та пожежі
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вдень 16 липня завдали удару по Запоріжжю трьома авіаційними бомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Окупанти атакували Запоріжжя

За словами Федорова, внаслідок ворожого удару зафіксовано масштабні руйнування та пожежі. Пошкоджено житлові будинки, а також низку нежитлових об'єктів.

Троє людей загинули через удар КАБами по Запоріжжю - фото 1
Росія атакувала Запоріжжя. Фото: скриншот

За даними МВС постраждали 2 людини, серед яких — дитина.

Троє людей загинули через удар КАБами по Запоріжжю - фото 2
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Запоріжжя
Троє людей загинули через удар КАБами по Запоріжжю - фото 3
Пожежа через російську атаку. Фото: ДСНС Запоріжжя

На місцях влучань із перших хвилин працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки атаки, гасять пожежі, розбирають завали та надають допомогу постраждалим. Пошуково-рятувальна операція триває. 

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Як повідомляли Новини.LIVE, 11 липня російські війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки поранення отримали троє місцевих жительок, а в місті були зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури.

Запоріжжя Іван Федоров атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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