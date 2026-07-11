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Головна Новини дня Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: поранено трьох людей

Росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами: поранено трьох людей

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 19:16
Удар по Запоріжжю 11 липня — трьох людей поранено
Наслідки обстрілів Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 11 липня атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих обстрілів троє жінок отримали поранення.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. 

Удар по Запоріжжю 11 липня

 Федоров розповів, що близько 17:00 російські війська скинули на місто авіабомби. У місті виднівся дим після влучання. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

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Руйнування після обстрілів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Евакуація пораненої жінки. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"У Запоріжжі екстрені служби продовжують роботу на місці влучань ворожих КАБів. Допомога медиків знадобилася трьом жінкам", — сказав очільник ОВА.

За його словами, на місці працюють і рятувальники, і поліцейські. Усім постраждалим надається допомога.

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Зазначимо, що постраждали й також домашні тварини місцевих мешканців. Медики надають їм допомогу, а поліцейські допомогли їх евакуювати.

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Евакуація тварин після обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
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Допомага тваринці після обстрілу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Як писали Новини.LIVE, 11 липня Росія обстріляла авіабомбами Суми. На цю хвилину підтверджено загибель п'ятьох людей, ще 17 отримали поранення.

Крім того, сьогодні окупанти вдарили ФАБами по Словʼянську. Після влучання одного з боєприпасів у приватний будинок загинув 67-річний чоловік. Ще троє цивільних травмовано. 

Запоріжжя обстріли КАБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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