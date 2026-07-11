Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія вдарила авіабомбами по Словʼянську: є загиблий та поранені

Росія вдарила авіабомбами по Словʼянську: є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 15:07
Російський обстріл Словʼянська 11 липня: загинув чоловік, є поранені та значні руйнування
Наслідки російського обстрілу Словʼянська 11 липня. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Російські окупанти у суботу, 11 липня, атакували Словʼянськ Донецької області. Ворог бив авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Словʼянська 11 липня

Внаслідок влучання одного з боєприпасів у приватний будинок загинув 67-річний чоловік. Крім того, ще троє цивільних — двоє чоловіків віком 61 та 65 років і 57-річна жінка отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Російський обстріл Словʼянська 11 липня
Наслідки російського обстрілу Словʼянська 11 липня. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Загалом у Словʼянську пошкоджено 16 приватних і чотири багатоквартирних будинків, а також чотири автомобілі.

Атака Росії на Словʼянськ
Удар Росії по Словʼянську. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

"За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 10 липня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людей, ще 29 отримали поранення.

Крім того, вчора Росія вдарила сімома авіаційними бомбами по Крамоторську та Біленькому Донецької області. Ворог вбив чотирьох людей та поранив 13. 

Донецька область обстріли Слов'янськ
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації