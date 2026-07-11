Російський обстріл Словʼянська 11 липня: загинув чоловік, є поранені та значні руйнування

Наслідки російського обстрілу Словʼянська 11 липня. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Російські окупанти у суботу, 11 липня, атакували Словʼянськ Донецької області. Ворог бив авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Словʼянська 11 липня

Внаслідок влучання одного з боєприпасів у приватний будинок загинув 67-річний чоловік. Крім того, ще троє цивільних — двоє чоловіків віком 61 та 65 років і 57-річна жінка отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Наслідки російського обстрілу Словʼянська 11 липня. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Загалом у Словʼянську пошкоджено 16 приватних і чотири багатоквартирних будинків, а також чотири автомобілі.

Удар Росії по Словʼянську. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

"За процесуального керівництва Словʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 10 липня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю, внаслідок чого загинула одна людей, ще 29 отримали поранення.

Крім того, вчора Росія вдарила сімома авіаційними бомбами по Крамоторську та Біленькому Донецької області. Ворог вбив чотирьох людей та поранив 13.