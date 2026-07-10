Удар РФ по Запоріжжю 10 липня: є загиблий та постраждалі

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 10 липня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 29 дістали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні споруди та інші цивільні об'єкти, а рятувальники продовжують працювати на місці влучань.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко з місця атаки у п'ятницю, 10 липня.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Запоріжжя 10 липня 2026 року. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих продовжує зростати

За словами голови Вознесенівської районної адміністрації Марії Водоп'янової, дві російські керовані авіабомби влучили майже в центрі міста. Удар припав поблизу адміністративних будівель, які внаслідок атаки зазнали часткових руйнувань.

Після обстрілу на місці розпочалася пошуково-рятувальна операція. Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки, за оновленою інформацією, під ними може перебувати людина.

Наслідки собтрілу Запоріжжя. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

До ліквідації наслідків атаки залучені всі екстрені та профільні служби. Небезпечну територію огородили, а мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок удару, надають необхідну допомогу та консультації.

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Унаслідок авіаудару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки. Також частково зруйновано будівлю служби у справах дітей.

Руйнування внаслідок ворожого удару. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

Крім того, пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, розташовані поблизу місця влучання, зокрема кав'ярня, салони краси, агенція нерухомості та гуманітарний центр Кирилівки.

Пошкоджена будівля вналсідок атаки РФ. Фото: Ксенія Клещенко/Новини.LIVE

За останніми даними, загинула одна людина, а кількість постраждалих зросла до 29 осіб. На місці удару продовжують працювати рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби, а інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Новини.LIVE інформували, що 10 липня 2026 року російські війська завдали авіаудару по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені. Через удар у місті сталися руйнування та пожежі.

Новини.LIVE також писали, що упродовж 9 липня рятувальники ліквідували сім пожеж, що виникли внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та області. За даними ДСНС, через ворожі атаки поранення дістали дев'ятеро людей, а вогонь охопив складські приміщення, житловий будинок і відкриті території.