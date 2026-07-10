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Головна Новини дня Сім пожеж за добу: ДСНС розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя

Сім пожеж за добу: ДСНС розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 10:20
Атаки РФ по Запоріжжю 10 липня: 9 людей постраждали, виникли пожежі
Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

Упродовж доби 9 липня в Запоріжжі та прилеглих населених пунктах рятувальники ліквідували сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Через ворожі атаки дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає Новини.LIVE.

Рятувальники ліквідували наслідки атак РФ у Запоріжжі

У Запоріжжі російські війська завдали ударів по двох складських приміщеннях. Унаслідок атак там виникли пожежі, які рятувальникам вдалося загасити на загальній площі 300 квадратних метрів.

Сім пожеж за добу: ДСНС розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя - фото 1
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя
Сім пожеж за добу: ДСНС розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя - фото 2
Ліквідація наслідків атаки РФ по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

Також займання сталися у двох селах області. В одному з населених пунктів вогонь охопив житловий будинок площею 70 квадратних метрів, в іншому — площу близько 3 квадратних метрів.

Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу сухої рослинності на відкритій території площею понад 1 гектар.

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До ліквідації наслідків ворожих атак залучили 142 рятувальників та 38 одиниць техніки.

Новини.LIVE інформували, що у четвер, 9 липня, російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Херсона. У Запоріжжі через атаку дрона на автозаправну станцію загинула людина, ще троє отримали поранення. У Херсоні ворожий безпілотник влучив у маршрутне таксі з пасажирами, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей.

Новини.LIVE писали, що у Дніпропетровській області вночі та вранці 10 липня російські війська здійснили майже десять атак безпілотниками по трьох районах регіону. Унаслідок ворожих ударів одна людина отримала поранення.

ДСНС Запоріжжя війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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