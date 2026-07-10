Атаки РФ по Запоріжжю 10 липня: 9 людей постраждали, виникли пожежі

Сім пожеж за добу: ДСНС розповіла про наслідки обстрілів Запоріжжя
Упродовж доби 9 липня в Запоріжжі та прилеглих населених пунктах рятувальники ліквідували сім пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Через ворожі атаки дев’ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, передає Новини.LIVE.
Рятувальники ліквідували наслідки атак РФ у Запоріжжі
У Запоріжжі російські війська завдали ударів по двох складських приміщеннях. Унаслідок атак там виникли пожежі, які рятувальникам вдалося загасити на загальній площі 300 квадратних метрів.
Також займання сталися у двох селах області. В одному з населених пунктів вогонь охопив житловий будинок площею 70 квадратних метрів, в іншому — площу близько 3 квадратних метрів.
Крім того, надзвичайники ліквідували пожежу сухої рослинності на відкритій території площею понад 1 гектар.
Піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знищили п’ять вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва.
До ліквідації наслідків ворожих атак залучили 142 рятувальників та 38 одиниць техніки.
Новини.LIVE інформували, що у четвер, 9 липня, російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Херсона. У Запоріжжі через атаку дрона на автозаправну станцію загинула людина, ще троє отримали поранення. У Херсоні ворожий безпілотник влучив у маршрутне таксі з пасажирами, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей.
Новини.LIVE писали, що у Дніпропетровській області вночі та вранці 10 липня російські війська здійснили майже десять атак безпілотниками по трьох районах регіону. Унаслідок ворожих ударів одна людина отримала поранення.