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Головна Новини дня РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджені АЗС і будинки

РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджені АЗС і будинки

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 08:47
РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: є поранений та пошкоджені об’єкти
Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області протягом ночі та ранку 10 липня російські війська майже десять разів атакували три райони безпілотниками. Внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

Ворог атакував три райони Дніпропетровщини дронами

На Нікопольщині під удар потрапила Марганецька громада. Унаслідок атаки було пошкоджено підприємство, а 36-річний чоловік отримав поранення. Йому надали допомогу, після чого він проходитиме лікування амбулаторно.

Також російські безпілотники атакували Піщанську громаду Самарівського району. Там зафіксували пошкодження автозаправної станції.

Ще одну АЗС було пошкоджено в Межиріцькій громаді Павлоградського району. Крім того, у самому Павлограді через атаку загорівся автомобіль, а також були пошкоджені приватні будинки.

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Наслідки ударів уточнюються.

РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками: пошкоджені АЗС і будинки - фото 1
Повідомлення Олександра Ганжі. Скріншот: Telegram

Новини.LIVE писали, що російські війська протягом дня 5 липня близько 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Під ударами опинилися Нікопольський, Синельниківський, Самарівський райони, а також місто Павлоград. Унаслідок атаки на Синельниківщину одна людина отримала поранення.

Новини.LIVE інформували, що 6 липня, російські війська завдали удару по Запоріжжю безпілотниками. Унаслідок атаки загинула жінка, а також було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

війна в Україні Дніпропетровська ОВА атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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