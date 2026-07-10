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Головна Новини дня Росіяни атакували центр Запоріжжя: є загиблий та поранені

Росіяни атакували центр Запоріжжя: є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 16:21
Росіяни атакували Запоріжжя 10 липня: є постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Ілюстративне фото: ДСНС

У п'ятницю, 10 липня, російські війська завдали авіаудару по центру Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Російські авіабомби спричинили руйнування в обласному центрі та пожежі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

РФ завдала удару по Запоріжжю: є загиблий та постраждалі

Сьогодні, 10 липня, російські війська завдали авіаудару по центру Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару загинула одна людина, ще троє людей дістали поранення.

За попередніми даними, російські окупанти атакували обласний центр керованими авіаційними бомбами. Унаслідок удару в Запоріжжі зафіксовано руйнування.

Спочатку повідомлялося про постраждалих, однак згодом очільник ОВА уточнив, що кількість поранених зросла до трьох. Також відомо про одного загиблого.

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Крім того, через російську атаку сталося займання автомобілів і житлового будинку.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація про наслідки ворожого удару та кількість постраждалих уточнюється.

Новини.LIVE інформували, що 

 

Новина доповнюється...

Запоріжжя обстріли атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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