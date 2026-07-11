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Главная Новости дня Россия нанесла авиаудары по Славянску: есть погибший и раненые

Россия нанесла авиаудары по Славянску: есть погибший и раненые

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 15:07
Российский обстрел Славянска 11 июля: погиб мужчина, есть раненые и значительные разрушения
Последствия российского обстрела Славянска 11 июля. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Российские оккупанты в субботу, 11 июля, атаковали Славянск в Донецкой области. Враг наносил удары авиабомбами "ФАБ-250" с УМПК. В результате обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Славянска 11 июля

В результате попадания одного из боеприпасов в частный дом погиб 67-летний мужчина. Кроме того, еще трое гражданских лиц — двое мужчин в возрасте 61 и 65 лет и 57-летняя женщина — получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии.

Російський обстріл Словʼянська 11 липня
Последствия российского обстрела Славянска 11 июля. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Всего в Славянске повреждены 16 частных и четыре многоквартирных дома, а также четыре автомобиля.

Атака Росії на Словʼянськ
Удар России по Славянску. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

"Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления", — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE, 10 июля российские оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью, в результате чего погиб один человек, ещё 29 получили ранения.

Кроме того, вчера Россия нанесла удар семью авиационными бомбами по Краматорску и Беленькому в Донецкой области. Враг убил четырех человек и ранил 13.

Донецкая область обстрелы Славянск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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