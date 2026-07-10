Россия сбросила на Краматорск и Биленьке 7 авиабомб: погибли 4 человека, пострадали 13

РФ сбросила семь авиабомб на Донеччину: четверо человек погибли, 13 — пострадали
Россияне нанесли удар семью авиационными бомбами по Краматорску и Биленькому в Донецкой области в пятницу, 10 июля. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе 14-летний подросток, еще 13 человек получили ранения. Также повреждены многоэтажный дом, магазин и частные дома.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook, передает Новини.LIVE.
Удары России по Донецкой области авиабомбами
По словам главы администрации области, РФ нанесла удары около 15:00.
"По меньшей мере 4 человека погибли и 13 раненыв результате атак по Краматорской общине. Среди погибших — 14-летний подросток. Сегодня около 15 часов россияне сбросили на Краматорск и Беленкое 7 авиабомб. Одна из них попала в многоэтажку, одна — в магазин, а остальные — в частный сектор", — отметил Филашкин.
Чиновник заявил, что на местах "прилетов" работают все ответственные службы, а пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Также устанавливают окончательное количество погибших и пострадавших, масштабы разрушений.
"Россияне хорошо знали, куда били. Это был очередной сознательный удар по людям, по гражданским кварталам, по жизни, которую они не способны ни создать, ни понять. За каждого убитого и раненого будут отвечать!" — добавил Филашкин.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца в соцсети Х сообщила, что Россия в Краматорске убила 14-летнего брата и 19-летнюю сестру.
Новини.LIVE сообщали, что 4 июля Россия атаковала супермаркет в Краматорске, что в Донецкой области. В результате удара пострадали пять местных жителей, среди них — ребенок.
Также Новини.LIVE сообщали о последствиях российского обстрела Запорожья 10 июля. РФ нанесла удар по центру города управляемыми авиационными бомбами, в результате чего погиб один человек, еще 29 пострадали. В Запорожье повреждены административные здания, частично разрушено здание службы по делам детей.