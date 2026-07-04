Нападение на Краматорск: ребенок и четверо взрослых получили ранения в супермаркете

РФ нанесла удар по супермаркету в Краматорске: ранены пять человек, ребенок
По меньшей мере пять мирных жителей, в том числе один ребенок, получили ранения в результате российского удара по Краматорску. Под обстрел попал супермаркет в центральной части города.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.
Удар по супермаркету в Краматорске
4 июля 2026 года около 16:05 российские войска сбросили на Краматорск авиабомбу "ФАБ-250" с УМПК. Боеприпас попал в торговое заведение, где в момент атаки находились люди.
В результате обстрела ранения получили как минимум пять гражданских лиц.
Среди раненых — 11-летний мальчик, а также три женщины в возрасте 36, 38 и 62 лет и 56-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Медики уточняют состояние раненых, окончательное количество пострадавших и последствия удара устанавливаются.
Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 4 июля нанесли серию ударов по Харькову с использованием беспилотников. Один из реактивных "Шахедов" попал вблизи торгового центра в Слободском районе, в результате чего на территории гражданского предприятия возник пожар.
Новини.LIVE писали, что российские войска вечером нанесли очередной удар по Запорожью. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди них — 10-летний ребенок.