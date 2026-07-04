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Головна Новини дня Росія вдарила по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина

Росія вдарила по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 20:15
Атака на Краматорськ: дитина та четверо дорослих дістали поранення в супермаркеті
Наслідки атаки РФ по Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Щонайменше п’ятеро цивільних, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російського удару по Краматорську. Під атакою опинився супермаркет у центральній частині міста.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Удар по супермаркету в Краматорську

4 липня 2026 року близько 16:05 російські війська скинули на Краматорськ авіабомбу "ФАБ-250" з УМПК. Боєприпас влучив у торговельний заклад, де в момент атаки перебували люди.

Унаслідок обстрілу поранення отримали щонайменше п’ятеро цивільних.

Серед поранених — 11-річний хлопчик, а також троє жінок віком 36, 38 і 62 роки та 56-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Медики уточнюють стан поранених, остаточна кількість постраждалих та наслідки удару встановлюються.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Росія вдарила по супермаркету в Краматорську: поранені п'ятеро людей, серед них дитина - фото 1
Пожежа після удару по Краматорську. Фото: Донецька обласна прокуратура

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдень 4 липня здійснили серію ударів по Харкову з використанням безпілотників. Один із реактивних "Шахедів" влучив поблизу торговельного центру в Слобідському районі, внаслідок чого на території цивільного підприємства виникла пожежа.

Новини.LIVE писали, що російські війська ввечері здійснили чергову атаку по Запоріжжю. Внаслідок удару постраждали п’ятеро цивільних, серед них — 10-річна дитина.

Краматорськ війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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