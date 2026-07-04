Росія атакувала Запоріжжя — постраждала 10-річна дитина, горіли десятки авто

Медики і рятувальники в кареті швидкої. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська ввечері завдали чергового удару по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро мирних жителів, серед яких 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За словами Федорова, дитину госпіталізували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Наслідки атака на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Четверо інших постраждалих також отримують необхідну медичну допомогу.

Згорілі автомобілі. Фото: Запорізька ОВА

Удар спричинив руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено приватні житлові будинки, а на одній з автостоянок спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив десятки автомобілів, частина з яких повністю вигоріла.

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Згоріла автівка. Фото: Запорізька ОВА

На місці російської атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу, надають допомогу постраждалим і фіксують масштаби руйнувань. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 3 липня російські війська завдали удару по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок атаки поранення дістали восьмеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 2 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де під час удару перебували люди.