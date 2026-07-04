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Головна Новини дня Росія атакувала Запоріжжя: постраждали п'ятеро людей, серед яких — дитина

Росія атакувала Запоріжжя: постраждали п'ятеро людей, серед яких — дитина

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 18:47
Росія атакувала Запоріжжя — постраждала 10-річна дитина, горіли десятки авто
Медики і рятувальники в кареті швидкої. Фото: Запорізька ОВА

Російські війська ввечері завдали чергового удару по Запоріжжю. Унаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро мирних жителів, серед яких 10-річна дитина.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки на Запоріжжя

За словами Федорова, дитину госпіталізували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Росія атакувала Запоріжжя: постраждали п'ятеро людей, серед яких — дитина - фото 1
Наслідки атака на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Четверо інших постраждалих також отримують необхідну медичну допомогу.

Росія атакувала Запоріжжя: постраждали п'ятеро людей, серед яких — дитина - фото 2
Згорілі автомобілі. Фото: Запорізька ОВА

Удар спричинив руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджено приватні житлові будинки, а на одній з автостоянок спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив десятки автомобілів, частина з яких повністю вигоріла.

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Згоріла автівка. Фото: Запорізька ОВА

На місці російської атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілу, надають допомогу постраждалим і фіксують масштаби руйнувань. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, пізно ввечері 3 липня російські війська завдали удару по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок атаки поранення дістали восьмеро мирних жителів, серед яких двоє дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 2 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де під час удару перебували люди.

Запоріжжя війна в Україні Запорізька ОВА
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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